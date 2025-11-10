Опасные слова: как выявить мошенников с дипфейками

МВД России назвало ключевые фразы, которые помогают распознать мошенников, использующих дипфейки. Злоумышленники часто прибегают к эмоциональным обращениям, таким как: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» или «Это срочно, переведи на эту карту».

Кроме того, аферисты могут использовать дипфейки руководителей, чтобы ввести человека в заблуждение. Типичная фраза в таких случаях: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

