Погода в Севастополе 10 ноября

Погода
10-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13°,

днем +16…+18°.

Температура воды в море 15°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 