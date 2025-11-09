Крым глазами Архипа Куинджи на выставке в Русском музее

Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» в Русском музее — масштабное событие в мире русского искусства, посвящённое одному из самых ярких мастеров пейзажной живописи. Экспозиция отражает все этапы творчества Куинджи — от ранних этюдов до знаменитых полотен, среди которых «Лунная ночь на Днепре», «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». Именно в этих работах особенно ярко проявляется особая игра света, которая сделала художника известным как «художника света».

Основу выставки составляет самая большая в мире коллекция его работ — 202 произведения из собрания Русского музея, Алупкинского музея, Третьяковской галереи, Тульского музея изобразительного искусства, Ярославского художественного музея и Смоленского музея-заповедника.

Крымские пейзажи занимают важное место в творчестве Архипа Куинджи, являясь одним из ключевых этапов его художественного пути. Художник неоднократно обращался к красоте и загадочности Крыма, создавая полотна, наполненные светом, глубиной и гармонией природы полуострова.

Картина «Ай-Петри. Крым», написанная в 1890-х годах, передаёт монументальность и волшебство крымских гор. На холсте художник изображает гряды Ай-Петри, озарённые солнцем, и тёмно-синее море, создавая впечатление перехода от прозрачных небес к глубоким водам Черного моря. Работа отражает любовь Куинджи к данным пейзажам и его умение передавать уникальную игру света и цвета.

Среди других произведений с крымскими мотивами — «Море. Крым», где видна солнечная береговая линия с детальными элементами природы, которые оживляют пейзаж. Эти работы раскрывают не только природную красоту региона, но и философское восприятие Куинджи, наполненное светом и мистикой.

В экспозиции представлена знаменитая картина Куинджи «Христос в Гефсиманском саду». Она хранится в собрании Воронцовского дворца-музея в Алупке и является уникальным образцом позднего творчества художника. На картине изображён Иисус Христос в момент глубокого внутреннего напряжения и молитвы в Гефсиманском саду. Особое внимание привлекает игра света: белое одеяние Христа словно само излучает свет, освещая тёмные ветви и тень сада вокруг, что создаёт мистическую атмосферу священной тишины и ожидания. Темный контраст окружения подчёркивает одиночество и духовное величие фигуры Христа.

Выставка расположена в корпусе Бенуа и оформлена в стилистике мастерской Куинджи на Биржевой линии в Петербурге, где свет играет ключевую роль не только на полотнах, но и в освещении залов. Здесь используются современные технологии, включая нейросетевые проекты, которые помогают глубже понять тонкости световых экспериментов художника и его уникальную технологию живописи.

Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» открылась 11 сентября 2025 года и будет работать до 30 марта 2026 года.

Несмотря на работу экспозиции уже два месяца, очереди в Русский музей не уменьшаются. Билеты приходится покупать онлайн и заранее.

