Илья Журавлев подвел политически итоги уходящего года

Чему научил нас 2020 год в интервью Ильи Журавлев

Какими были основные знаковые события уходящего года и чего удалось достичь непосредственно Севастопольскому отделению партии в интервью нашему изданию рассказал вице-спикер заксобрания, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Коронавирус навсегда изменил мир

— Илья Григорьевич, какие основные события произошли в стране и в мире, на ваш взгляд

— Главным событием уходящего года для всех нас стала борьба с пандемией коронавируса. И, к величайшему сожалению, находясь в этой борьбе, мы входим в новый 2021-й год. Наша страна в целом и Севастополь в частности выдержали это испытание достойно. Все мы стали свидетелями героической самоотверженности наших медиков, быстрых и оперативных действий властей.

Фракция ЛДПР в Заксобрании не осталась в стороне от решения сложной ситуации, в которой оказались севастопольские предприниматели в условиях ограничительных мер. Наши предложения были учтены во всех трех антикризисных пакетах по поддержке местного бизнеса, разработанных правительством Севастополя. Также наша Фракция инициировала обращение Заксобрания к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением снизить налог для начинающих предпринимателей, работающих по патентной системе.

— А если говорить о политических событиях в стране, какое событие, по вашему мнению, действительно изменило ход отечественной истории

— Однозначно — это принятие поправок в Конституцию РФ. Учитывая то, что по происшествии 17 лет со дня принятия Конституции наша страна вышла на качественно новый уровень экономического и общественно-политического развития, внесенные в нее в этом году поправки стали логичной вехой ее эволюции. Более того, эти поправки окончательно закрепили российский статус Севастополя и Крыма, установив примат национального права над международным.

— Чем уходящий год запомнится севастопольцам

Для нашего города главным событием уходящего года, конечно же, стали губернаторские выборы. Была достойная, честная, конкурентная борьба. У нашей политической силы сложились конструктивные отношения с Михаилом Развожаевым. Он показал себя и как эффективный менеджер, и как медиатор политических и общественных конфликтов.

Не могу ни сказать о том, что 2020-й год стал прорывным для севастопольского спорта. Громко на всю страну о себе заявили севастопольские регбисты, войдя в шестерку сильнейших команд России по пляжному регби и в восьмерку по олимпийскому регби-7. Севастопольская федерация регби признана самой динамично развивающейся федерацией в стране. Так что наш город может бороться и за статус регбийной столицы России.

Фракция ЛДПР разработала и внесла в заксобрание более 60 законопроектов

— Переходя от глобальной повестки к конкретной, чем может похвалиться фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя за год работы

2020-й год стал настоящим прорывом для фракции ЛДПР в Заксобрании в сфере законотворческой работы. За год работы фракцией были разработаны и внесены в Заксобрание более 60 законопроектов и постановлений, направленных в значительной степени на улучшение социально-экономической обстановки в городе.

Среди наиболее значимых законов и постановлений, уже принятых местным парламентом, следует выделить закон «Об установлении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества», которым срок владения недвижимостью для продажи без уплаты налога на территории Севастополя сокращен с пяти до трех лет.

Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона города Севастополя от 14 ноября 2014 года № 75-ЗС «О транспортном налоге», освободивший владельцев электромобилей от этого налога, закон «Об установлении ограничений розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака несовершеннолетним на территории города Севастополя», опередивший соответствующие ограничения на федеральном уровне.

— Как проходит работа с гражданами, удается ли помогать реальным севастопольцам, которые приходят со своими проблемами

— Все три депутата из фракции ЛДПР, непосредственно я, мои коллеги Артем Гордиенко и Андрей Куринов, проводят регулярные приемы граждан. При этом приемы не прекращались даже в период карантина, а перешли в режим онлайн. По результатам депутатских приемов, удалось решить реальные проблемы нескольких сотен севастопольцев: чаще всего речь шла о проблемах в сфере ЖКХ (удавалось ускорить сроки капитального ремонта домов, содействовать проведению ремонтов в подъездах, замене изношенных коммуникаций, бесплатной установке нового газового оборудования), большой блок проблем по обращениям жителей удалось решить в сфере благоустройства (в частности, на Радиогорке был проведен капитальный ремонт лестницы в районе улицы Михайловская, на ряде улиц Нахимовского района удалось заменить аварийные опоры освещения, были ликвидированы две большие свалки в районе Малахова кургана, удалось добиться ликвидации свалок в микрорайоне Острякова).

Многое делается фракцией и для решения социально-бытовых проблем горожан, особенно пожилых людей (удалось добиться выделения положенных социальных льгот ряду ветеранов Великой Отечественной войны, жителям осажденного Севастополя, многодетным и малообеспеченным семьям), для некоторых севастопольцев удалось решить вопрос выделения необходимого медицинского оборудования.

ЛДПР в Севастополе наращивает волонтерское движение и защищает экологию

— И все же о делах партийных, чем занята сегодня ЛДПР в Севастополе, какие проекты в приоритете

— Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, наложили и отпечаток на работу городского отделения ЛДПР. Нам пришлось отказаться от зрелищных и массовых мероприятий и сосредоточиться непосредственно на работе с гражданами, в первую очередь, на помощи и поддержке тех, кто остается один на один со своими бедами и трудностями. У нас абсолютно на новый уровень вышло волонтерской движение.

На базе городского отделения был создан волонтерский штаб, который возглавила координатор Ленинского отделения Виктория Этенко. Нашим волонтерам удалось наладить активные партнерские отношения с благотворительным фондом «Сердце Севастополя», мы передаем одежду, канцтовары, продуктовые наборы малообеспеченным многодетным семьям из сельской зоны и просто всем нуждающимся. Виктория Этенко и ее активисты помогают делать ремонт севастопольским пенсионерам.

Не отстают от Виктории и другие наши партийцы, наделенные большим сердцем и умением сострадать. Глава первичного отделения «Голландия» Елена Чудовская владеет небольшим кафе в одноименном микрорайоне и теперь кормит горячими обедами всех желающих, к сожалению, чаще всего в бесплатном питании нуждаются именно пенсионеры, а не какие-либо маргинальные личности.

С особым вниманием отделение относится к решению конкретных бытовых проблем горожан, с которыми они обращаются.

Тут стоит особо отметить работу координатора Нахимовского отделения Наталии Самойленко и главы первичной организации «Радиогорка» Алексея Плотникова. Здесь удается решать, как точечные проблемы горожан, так и вопросы благоустройства целых микрорайонов.

Не забывают наши партийцы и про экологию: регулярно проходят субботники, наши активисты поддерживают общегородские акции, направленные на озеленение и благоустройство города.

Подводя итоги, могу сказать, что для нас всех это был тяжелый, но вместе с тем уникальный год: мы научились проводить приемы граждан по Зуму и решать проблемы наших избирателей дистанционно в электронном режиме, отошли от митингов и демонстраций, сосредоточившись на законотворчестве и помощи каждому конкретному горожанину в решении его реальных проблем. Общая борьба с эпидемией и ее последствиями нас всех сплотила, сделала сильнее и милосерднее. Именно поэтому с таким энтузиазмом и воодушевлением наши партийцы подключились к волонтерскому движению, стремясь помочь ближним, которым еще тяжелее в данный момент.

Думаю, главный урок 2020-го года — в милосердии и взаимопомощи наша сила.

В завершение нашей беседы хочу от всей души поздравить севастопольцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелать крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах царит мир и гармония, пусть все трудности и испытания, которые мы пережили и смогли преодолеть в уходящем году, пройдут вмести с ним. Будьте счастливы и здоровы!

Беседовала Дарья Тимофеева