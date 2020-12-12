Севастопольская федерация регби признана лидером развития по итогам 2020 года

Теперь мечта, чтобы Севастополь стал регбийной столицей России

Севастопольская федерация регби признана лидером развития среди развивающихся федераций регби по итогам 2020 года. Итоги года Федерация регби России подвела в прямом эфире телепрограммы «Все на регби» в эфире «Матч-ТВ», передает пресс-служба городской федерации.

«Для нас это первое, но очень знаковое достижение нашей федерации, которой в октябре этого года исполнился год. Нашей молодой федерации за это время работы удалось достичь определенных успехов. Несмотря на карантинные ограничения, мы провели два крупных турнира: «Кубок Черного моря» по пляжному регби для детей, также выступили партнером при организации таких масштабных соревнований как Кубок Главкома ВМФ по регби-7», — рассказал глава попечительского совета Севастопольской федерации регби Илья Журавлев.

По словам Ильи Журавлева, стремительно развивается проект регбийной школьной лиги, уже 11 севастопольских школ влились в него. А это значит, что мы получили возможность готовить регбистов для сборной Севастополя уже с начальной школы. Севастопольские ребята, начиная с 9 лет, могут профессионально заниматься регби на базе спортивной школы №5.

Особые слова благодарности глава попечительского совета адресовал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, благодаря помощи и поддержке которого, городской Федерации регби удалось сделать этот стремительный рывок вперед.

В завершение своего выступления Илья Журавлев подчеркнул, что он искренне верит в то, что однажды Севастополь станет регбийной столицей России.