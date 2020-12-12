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Севастопольская федерация регби признана лидером развития по итогам 2020 года

12-12-2020
админ
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Теперь мечта, чтобы Севастополь стал регбийной столицей России

Севастопольская федерация регби признана лидером развития среди развивающихся федераций регби по итогам 2020 года. Итоги года Федерация регби России подвела в прямом эфире телепрограммы «Все на регби» в эфире «Матч-ТВ», передает пресс-служба городской федерации.

«Для нас это первое, но очень знаковое достижение нашей федерации, которой в октябре этого года исполнился год. Нашей молодой федерации за это время работы удалось достичь определенных успехов. Несмотря на карантинные ограничения, мы провели два крупных турнира: «Кубок Черного моря» по пляжному регби для детей, также выступили партнером при организации таких масштабных соревнований как Кубок Главкома ВМФ по регби-7», — рассказал глава попечительского совета Севастопольской федерации регби Илья Журавлев.

 По словам Ильи Журавлева, стремительно развивается проект регбийной школьной лиги, уже 11 севастопольских школ влились в него. А это значит, что мы получили возможность готовить регбистов для сборной Севастополя уже с начальной школы. Севастопольские ребята, начиная с 9 лет, могут профессионально заниматься регби на базе спортивной школы №5.

Особые слова благодарности глава попечительского совета адресовал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, благодаря помощи и поддержке которого, городской Федерации регби удалось сделать этот стремительный рывок вперед.

В завершение своего выступления Илья Журавлев подчеркнул, что он искренне верит в то, что однажды Севастополь станет регбийной столицей России.

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