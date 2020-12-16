В Севастополе активистка ЛДПР предоставляет бесплатные горячие обеды нуждающимся

Елена Курчатова решила рассказать о своей инициативе, чтобы больше людей смогли получать помощь

Глава первичной организации партии «Голландия» Елена Чудовская предоставляет бесплатные обеды для нуждающихся в своем кафе, расположенном в одноименном микрорайоне.

«С этим коронавирусом очень много людей обращается: «Дайте мне какую-нибудь работу», «Помогите мне». А одна женщина вообще пришла после инсульта – «пенсию не дают, помогите инвалидность быстрее оформить», – рассказала она. – Я просто вижу, что люди реально голодные».

Елена Чудовская отметила, что кулинарных изысков в рамках благотворительных обедов кафе не предоставляет. Но на горячее питание можно рассчитывать.

«Не такие большие порции, как у нас в продаже, но обычный комплексный обед – первое, второе, компот», – добавила активистка.

Постоянные посетители, которые нуждаются в такой поддержке, у кафе уже появились. Но их не так много. Елена Чудовская решила сообщить о своей инициативе, если кому-то это будет полезным.

Единственная просьба – заранее согласовывать свой визит по телефону, чтобы можно было систематизировать потоки людей.

Контакт для связи: + 7(978) 858-22-68.

Кафе расположено на улице Курчатова, 1.