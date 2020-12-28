В Севастополе сдадут ещё четыре проблемных дома

Ещё в одном украинском долгострое наконец-то начнут отмечать новоселье

В Севастополе в бухте Казачьей, на улице Военных Строителей, в ЖК «Скифия» часть домов получили положительное заключение руководства города. Решение было принято на заседании правительства Севастополя.

Глава города Михаил Развожаев отметил, что люди в этих домах живут с 2016 года, однако разрешение на ввод в эксплуатацию от департамента архитектуры и градостроительства было получено лишь в субботу, 26 декабря. До этого хозяева квартир по вине застройщика не могли оформить свои права на недвижимость.

«В данный момент ведётся возведение 11 пусковых комплексов, общим количеством квартир 384. Данным постановлением предлагается утвердить перечень действующих объектов с целью постановки на государственно-строительный надзор и своевременного завершения ввода в эксплуатацию», — рассказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Напомним, в Севастополе работает комиссия, которая разбирается с украинским строительным наследием.