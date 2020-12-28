Развожаев призвал бизнесменов и политиков Севастополя исполнять детские мечты

«Елка желаний» продлится до 28 февраля

В Севастополе в волонтерском штабе «Мы вместе» установили «Елку желаний», чтобы каждый желающий смог осуществить чью-то детскую мечту. Как отмечается на сайте правительства города, первым участником акции стал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Я в этой чудесной акции участвую уже третий год и второй год на елке желаний севастопольских детей. В прошлом году я исполнил три желания. В этом году также присоединился в акции. Кроме того, по итогам Госсовета в елке желаний также участвуют все губернаторы. В этом году будет 8 ребятишек, чьи желания я обязательно исполню.

Например, мальчик Даниил мечтает об экипировке для рукопашного боя, Никита мечтает об игровой приставке PlayStation, Женя мечтает побывать в Санкт-Петербурге, у него такое романтичное желание. Сейчас мы будем смотреть исходя из эпидобстановки, но как только это станет возможным, желание Жени будет исполнено. Может это будет и новогодняя поездка.

Леонид мечтает о конструкторе, а Даша мечтает об огромной мягкой игрушке – это очень мило. Все эти желания я обязательно выполню», – рассказал Михаил Развожаев.

При этом он обратился к людям от бизнеса и от власти в городе с призывом тоже принять участие в этой новогодней акции.

«Призываю всех по возможности посетить наш волонтерский штаб и исполнить чью-нибудь мечту, шариков еще много. Это очень хорошее и правильное дело», – добавил он.

Акция «Елка желаний» с наступлением 2021-го не закончится. Любой может снять шар и исполнить детскую мечту. Эта «Елка» простоит до 28 февраля.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя