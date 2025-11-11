Застройщика пустыря на Колобова обяжут выплатить 1,5 млн рублей за ущерб окружающей среде

Прокуратура Севастополя пресекла складирование стройотходов на землях города на ул. Колобова
ООО «Спецзастройщик ЖК «Александрия» при строительстве жилого комплекса на ул. Колобова сваливал отвалы грунта за границами отведенного участка.
На землях города образовалась свалка площадью свыше 2,8 тыс. кв. метров. Размер вреда, причиненного окружающей среде загрязнением почвы, оценен в более, чем 1,5 млн рублей.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на указанные организации обязанности ликвидировать свалку и взыскании с генерального подрядчика суммы причиненного ущерба.
При этом на период его рассмотрения суд удовлетворил требования прокуратуры о принятии обеспечительных мер в виде запрета размещать отходы и отвалы грунта на указанном участке.
В настоящее время данная деятельность приостановлена.
Ольга Сурикова