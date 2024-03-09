Ждем теперь Масленицу

Народный календарь Масленичной недели

Каждый день Масленичной недели имеет свое название и определенные приметы и ритуалы, которые важно было соблюдать.

1. Нетяжелый понедельник (встреча Масленицы)

На Руси невеста переезжала в дом мужа. С утра девушки шли в гости к родителям, а на ужин приходили уже зять со сватами. Их нужно было хорошо накормить и никого не обидеть.

В масленый понедельник и выпекали первый блин, который отдавали бедным.

2. Заигрышный вторник

В этот день устраивали смотрины – знакомили жениха и невесту.

Во время Великого поста справлять свадьбы было запрещено, поэтому их устраивали сразу после него – на Красную горку. Тогда молодые могли пожениться. Также во вторник праздничной недели в гости приглашали друзей и родственников.

3. Лакомая среда или Тещин день

В этот день зять должен был прийти в гости к теще, которая угощала блинами. Отведать блинов приходили также его друзья и родственники. Теща в «Лакомку» была особо ласкова и заботлива, показывала свое хорошее отношение к будущему мужу дочери. Наши предки считали, что чем добрее теща к своему зятю, тем крепче и счастливее будет брак.

4. Широкий разгуляй или Масленичный четверг

В четверг начиналась Широкая Масленица. Дела по дому откладывали, заниматься ими в ближайшие дни было нельзя, ведь это считалось плохой приметой. В этот день народ устраивал гулянья. Традиционных развлечений было много: хороводы, кулачные бои, игры в снежки, штурм и захват снежного городка, прыжки через костер, песни, пляски.

5. Тещины вечерки или Масленичная пятница