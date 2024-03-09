Ждем теперь Масленицу

Масленица, пожалуй, самый известный на сегодняшний день славянский праздник.
Уже в этот понедельник начинается масленичная неделя в 2024 году. И продлится она до воскресенья, 17-го числа. С 18 марта православные верующие вступят в многодневный и строгий Великий пост.
Традиция сжигать чучело Масленицы очень древняя. В старину это божество называли Мареной. На некоторых территориях страны было принято закапывать куклу в землю, а в других регионах ее разрывали на части и раскидывали кусочки по полю. При этом иногда вместо куклы роль Марены играл человек, ему устраивали символичные похороны.
Фольклорист Владимир Пропп полагал, что Масленица возникла как земледельческий обряд для плодовитости. Она входила в единый цикл с другими аграрными праздниками: Семиком, Троицей, Иваном Купалой и «похоронами Костромы». Наши предки считали, что мертвые, находясь в земле, могут оказывать влияние на плодородие почвы.
Народный календарь Масленичной недели
Каждый день Масленичной недели имеет свое название и определенные приметы и ритуалы, которые важно было соблюдать.
1. Нетяжелый понедельник (встреча Масленицы)
На Руси невеста переезжала в дом мужа. С утра девушки шли в гости к родителям, а на ужин приходили уже зять со сватами. Их нужно было хорошо накормить и никого не обидеть.
В масленый понедельник и выпекали первый блин, который отдавали бедным.
2. Заигрышный вторник
В этот день устраивали смотрины – знакомили жениха и невесту.
Во время Великого поста справлять свадьбы было запрещено, поэтому их устраивали сразу после него – на Красную горку. Тогда молодые могли пожениться. Также во вторник праздничной недели в гости приглашали друзей и родственников.
3. Лакомая среда или Тещин день
В этот день зять должен был прийти в гости к теще, которая угощала блинами. Отведать блинов приходили также его друзья и родственники. Теща в «Лакомку» была особо ласкова и заботлива, показывала свое хорошее отношение к будущему мужу дочери. Наши предки считали, что чем добрее теща к своему зятю, тем крепче и счастливее будет брак.
4. Широкий разгуляй или Масленичный четверг
В четверг начиналась Широкая Масленица. Дела по дому откладывали, заниматься ими в ближайшие дни было нельзя, ведь это считалось плохой приметой. В этот день народ устраивал гулянья. Традиционных развлечений было много: хороводы, кулачные бои, игры в снежки, штурм и захват снежного городка, прыжки через костер, песни, пляски.
5. Тещины вечерки или Масленичная пятница
Масленая пятница – день, когда зять приглашал в гости тещу со всеми почестями. Ее тоже угощали блинами, но пекла их дочь — жена зятя. Теща могла привести с собой подруг и хвастаться, какой у ее дочки хороший муж.
6. Золовкины посиделки
В субботу невестки должны были уделить внимание своим золовкам — сестрам и родственницам супруга. Девицы встречались, чтобы отведать угощенья и пообщаться в тесном кругу. Хорошей приметой считались скромные сувениры или небольшие подарки пришедшим.
7. Прощеное воскресенье
В этот день было принято друг у друга просит прощения, а в ответ слышат: «Бог простит, и я прощаю». Также принято в воскресенье ходить на кладбище и поминать усопших родственников. Кроме того, необходимо доесть все праздничные блюда, ведь с понедельника начинается Великий пост.
Днем ходили в баню, а вечером шли на площадь, чтобы проститься с зимой и встретить весну. Одна из традиций – сжигание чучела Масленицы. Важным обрядом было рассеять этот оставшийся пепел по полям, чтобы в будущем собрать отличный урожай.
Что нельзя делать на Масленицу
По народным поверьям, в масленичную неделю нельзя ругаться, злиться и сквернословить. Должна быть атмосфера веселья и дружелюбия. В первый день Масленицы, чтобы привлечь удачу, нельзя грустить.
Также верят, что во время Масленицы нельзя встречать гостей в неубранном доме. Но убираться в доме, согласно обычаям, можно было только в первые три дня праздничной недели.
На Масленицу нельзя затворничать — это нарушение древних обычаев праздника. На четвертый день нельзя было не веселиться, иначе считалось, что человека ждут горести.
Резать блины ножом не разрешалось: люди верили, что использование острых предметов может навлечь беду.
Принято считать, что в этот день нельзя отказываться от блинов и печалиться во время всеобщего веселья.
Масленица — это преддверие празднования Пасхи, которая в 2024 году выпадает на 5 мая.