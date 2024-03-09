Как сохранить свежесть цветов

8 Марта позади, гонка мужчин за цветами окочена. А что нужно знать, чтобы букет простоял дольше.

Севастопольские флористы рассказали, что состояние цветов зависит от множества факторов: времени, которое цветок провел без воды, того, как был подрезан и в какое количество жидкости поставлен, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

«Даже место в доме может повлиять на стойкость букета — цветы не очень любят кухни. Вот по практике, перепады температур, плюс, когда например попадают Солнечные лучи. Это же губит цветок. Даже роза из одной и той же упаковки, проданная двум разным людям, стоит абсолютно по-разному», — рассказала флорист Ксения Ключникова.

Также специалисты советуют не дотрагиваться до бутона, так как это сокращает жизнь цветку.

«Многие мужчины думают, что если они потрогают розу, именно потрогают бутон, то поймут свежесть цветка. Это не так. От розы к вечеру ничего не останется. Плюс ещё на розах остаются заломы, поэтому мы не рекомендуем цветы в принципе трогать руками. Свежесть проверяется рубашечкой, смотрится по зелени и по состоянию бутона. Он даже может быть мягким, но роза — свежая. Чаще всего это сорта роз пионовидные, они могут быть мягкими, но свежими», — пояснила Ключникова.

По разному нужно и ухаживать за весенними цветами и розами. Также необходимо следить за температурой воды, говорят специалисты, она должна быть холодной.

«Именно подрез у весенних цветов должен быть прямой. Это не роза, розы подрезаются под углом. Тюльпанам, как и другим весенним цветам не обязательно много воды. Она должна быть максимально холодной. Её должно быть немного. В воду можно добавлять кубики льда — они постепенно таят, тем самым охлаждая ее», — советует флорист.

Цветы будут вам благодарны, если вы будете вокруг еще и распылять воду.

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Ольга Сурикова