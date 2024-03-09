Статус ветерана боевых действий необходим военно-гражданским служащим на территориях Запорожской и Херсонской областей

Депутаты Фракции ЛДПР во главе с Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким предложили наделить статусом ветерана боевых действий граждан, работающих в военно-гражданских администрациях на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года

По мнению Леонида Слуцкого, статус ветерана боевых действий должны получить все, кто принимает непосредственное участие в СВО, даже если не находится в зоне её локального проведения. Соответствующая инициатива направлена в Правительство РФ 9 марта 2024 года.

«С момента начала СВО в военно-гражданских администрациях остались работать люди, понимающие опасность и ответственность. Пока некоторые уничтожали документы и портили имущество, патриоты Донбасса, Запорожья, Херсонщины и Луганщины действовали ради благополучия веривших им людей. И до сих пор, к сожалению, они продолжают рисковать, подвергаясь давлению и атакам со стороны укронацистов. Так погибли наш коллега, депутат ЛДПР в Луганской Народной Республике Михаил Филипоненко и наш друг Кирилл Стремоусов. Мы всегда будем их помнить. Считаю, что сотрудники военно-гражданских администраций должны получать такие же меры социальной поддержки, как ветераны боевых действий и специалисты, командированные на территории проведения специальной военной операции», –прокомментировал законопроект Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Согласно действующему законодательству, статус ветерана боевых действий получают только гражданские лица, командированные на территории специальной военной операции.

«Люди, работающие в военно-гражданских администрациях на территориях Запорожской и Херсонской областях также рискют своей жизнью. Они не сбежали туда, где безопаснее, они, выполняя свой долг, подвергают себя ежедневно опасности, поэтому мы полностью поддерживаем инициативу ЛДПР о предоставлении статуса ветерана боевых действий», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Председатель ЛДПР считает, что в силу высочайшей стратегической значимости работа в военно-гражданских администрациях в ходе СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей в период с 30 сентября 2022 года также должна являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки.