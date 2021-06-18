В Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации. Город закрыт

Ждут помощи военных

Администрация Ялты приняла решение о перекрытии въезда в город. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.

«В настоящий момент нами полностью закрыт въезд в город. Поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Я прошу всех максимально оставаться дома. Не выходить на улицу», – обратилась в соцсетях мэр Ялты.

Также она попросила работодателей по возможности отпустить домой сотрудников, а жителей призвала сохранять спокойствие.

Что касается ликвидации последствий стихии в городе, то, по ее словам, сейчас расчищаются сели по трассе. Некоторые предприниматели выделили тяжелую технику, которая также будет оказывать помощь людям в очистке трассы.

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Пресс-служба госпредприятия «Крымэнерго» сообщила о том, что по состоянию на 12:00 18 июня обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения – около 2700 потребителей.

Сейчас в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, во всем Ялтинском регионе планируется ввести графики подачи воды.

Также три бригады «скорой помощи» заблокированы в основном пункте базирования в Ялте из-за обрушения дороги, но в другие пункты службы в регионе перебросили дополнительные бригады. Пока что сообщений о случаях тяжелого травматизма или летальных исходах в регионе бедствия, передает Крыминформ.

По словам Янины Павленко, в настоящий момент городские власти ожидают подъезда техники, предоставленной военными Черноморского флота. Они будут помогать развозить детей со школы и из детских садов.

Ольга Сурикова

Видео: Крыминформ, соцсети