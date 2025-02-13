Владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» оштрафовали за ЧП в Чёрном море

Суд назначил штрафы владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе, на 30 тыс. и 600 тыс. рублей соответственно.

Владельцу танкера «Волгонефть-212», компании «Кама Шиппинг», назначен штраф в 30 тысяч рублей. «Волгатранснефть», владеющая «Волгонефтью-239», получила штраф размером 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента. Также компании выписан еще один штраф в 300 тысяч рублей по делу, связанному с другими судами.

Судовладелец «Волгонефти-239» заявил в суде, что причиной крушения стала «ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса».

Представитель компаний сообщила, что защита намерена обжаловать решения, поскольку компании считают себя невиновными. Она отметила, что катастрофы можно было избежать, если бы «фрахтователи вовремя разгрузили суда».

Напомним, ЧП произошло 15 декабря 2024 года. Оба танкера потерпели получили серьезные повреждения и потерпели крушение, вызвав разлив мазута в Керченском проливе, что привело к экологической катастрофе. На «Волгонефти-212» погиб моряк Даниил Саблин.

В Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера из-за выбросов мазута на берег.

Ранее капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест. Его обвиняют в нарушении правил безопасности морских перевозок.

Сейчас выполняются демонтажные работы на танкере «Волгонефть-239». Утилизацию танкера собираются закончить до конца марта этого года.

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Евгения Павлова