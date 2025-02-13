В Крыму новая волна национализации: в собственность государства перейдут более 720 объектов

В Крыму продолжается национализация имущества тех, кто выступает против России. В государственную собственность перейдут более 720 объектов, принадлежащих 114 владельцам, включая юридических и физических лиц, поддерживающих киевский режим, рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Среди этих объектов:

— АО «Пивобезалкогольный комбинат Крым»;

— ООО «Дельфинарий Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште;

— ООО «Сакские минеральные воды»;

— ООО «Санаторно-курортный комплекс “Зеленый мыс”» (Алупка);

— имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта;

— имущество экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

«Мы полностью очистим Крым от этой заразы, не дадим врагам зарабатывать на нас. Вырученные от продажи этих объектов деньги мы потратим на поддержку наших бойцов, их семей, на развитие Крыма», — написал Владимир Константинов.

По его словам, наиболее интересные и крупные объекты и предприятия будут развивать.

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Евгения Павлова