Работы по укреплению склона на улице Героев Севастополя закончат к концу года

На улице Героев Севастополя продолжаются работы по обустройству сооружений для защиты от обрушений склона.
Основная цель — исключение эрозии склона и обеспечение безопасности дорожного движения.
Сейчас специалисты очищают склон от кустарников, мелколесья и неустойчивых камней.
После чего положат временный камнеулавливающий барьер и установят специальную геосетку, которая предотвратит последующее обрушение грунта, а также укрепят склон и отремонтируют водоотводные трубы.
Напомним, в прошлом году здесь «сполз» грунт из-за обильных осадков.
Анна Левина