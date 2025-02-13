Работы по укреплению склона на улице Героев Севастополя закончат к концу года

На улице Героев Севастополя продолжаются работы по обустройству сооружений для защиты от обрушений склона.

Основная цель — исключение эрозии склона и обеспечение безопасности дорожного движения.

Сейчас специалисты очищают склон от кустарников, мелколесья и неустойчивых камней.

После чего положат временный камнеулавливающий барьер и установят специальную геосетку, которая предотвратит последующее обрушение грунта, а также укрепят склон и отремонтируют водоотводные трубы.

Напомним, в прошлом году здесь «сполз» грунт из-за обильных осадков.