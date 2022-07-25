В Севастополе появится подземный выставочный комплекс в заброшенном убежище под спорткомплексом «Муссон»

На месте бывшего бомбоубежища

В Севастополе команда АНО «Равелин», которая занимается музеем «Подземный Севастополь», сейчас ведет подготовку к открытию необычного культурного центра в помещениях заброшенного убежища, которое располагается под спортивным комплексом «Муссон», говорится в сюжете телеканала «НТС».

Ранее данные помещения должны были служить бомбоубежищем во времена Холодной войны для сотрудников севастопольского радиозавода имени Калмыкова. По документам, укрывать здесь предполагалось до 1,5 тысяч человек. Убежище было закрыто более четырех десятков лет.

Исследователи нашли здесь пропускной шлюз — в нем должны были обрабатывать зараженных людей, а дальше за этим проходным пунктом десятки помещений: жилые комнаты, пищеблок, столовая, санузлы и даже баня.

Практически во всех отсеках обнаружились шкафы и ящики с различными вещами первой необходимости в случае катастрофы: большой запас новых противогазов, маскхалаты, ампулы с различными веществами, респираторы, носилки, а также более серьезное оборудование – датчик химической разведки, радиоточка и так называемый комплект для регенерации воздуха.

В технических помещениях обнаружена система фильтрации воды — с поступлением из водохранилища до очистки до состояния питьевой. И специальные накопительные баки.

Есть и система воздухоочистки в сочетании со сложной системой вентиляции, кондиционирования и даже охлаждения воздуха. Рассказывается, что имеется дизель-генераторная, от которой идет свет по всему бомбоубежищу. Этот дизель-генератор может производить до 50 киловатт энергии. Оценивается, что он сможет запитать весь ТЦ «Муссон».

В убежище активисты АНО «Равелин» уже провели первые субботники, провели свет в помещения, разобрали завалы и вывезли мусор.

Здесь организаторы обещают проводить кинопоказы, выставки, театральные постановки, музыкальные концерты, которые, благодаря необычной локации, наверняка, будут наделены уникальной атмосферой.

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Ольга Сурикова