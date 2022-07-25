Севастополь на 20 позиций изменил свое место в рейтинге оценки индекса IQ городов

Обошел другие города России

Севастополь поднялся в рейтинге оценки индекса IQ (уровня цифровизации городского хозяйства) городов более, чем на двадцать позиций. Анализ проводился в 2021 году Минстроем России.

Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале уточнил, что оценка производилась по 47 показателям, разделенным на 10 направлений:

городское управление,

умное ЖКХ,

инновации для городской среды,

умный городской транспорт,

интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности,

туризм,

сервис,

интеллектуальные системы социальных услуг,

экономическое состояние и инвестклимат,

инфраструктура сетей связи.

Севастополь по итогам 2021 года поднялся на 23-е место в рейтинге цифровизации городского хозяйства «IQ городов» с индексом 59,34 балла, опередив среднее значение индекса по РФ. Губернатор отметил, что годом ранее Севастополь занимал 47-е место в рейтинге с индексом 38,3 балла.

«Рост Севастополя в рейтинге говорит об эффективности применения в городе передовых цифровых и инженерных решений в рамках проекта «Умный город», а также о высоком результате оценки хода и эффективности цифровой трансформации горхозяйства Севастополя», —заключил он.

Напомним, правительство Севастополя выделило почти 19 млн рублей на усиление информационной безопасности города.

Ольга Сурикова