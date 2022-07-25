Севастополь на 20 позиций изменил свое место в рейтинге оценки индекса IQ городов

Обошел другие города России
Севастополь поднялся в рейтинге оценки индекса IQ (уровня цифровизации городского хозяйства) городов более, чем на двадцать позиций. Анализ проводился в 2021 году Минстроем России.
Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале уточнил, что оценка производилась по 47 показателям, разделенным на 10 направлений:
городское управление,
умное ЖКХ,
инновации для городской среды,
умный городской транспорт,
интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности,
туризм,
сервис,
интеллектуальные системы социальных услуг,
экономическое состояние и инвестклимат,
инфраструктура сетей связи.
Севастополь по итогам 2021 года поднялся на 23-е место в рейтинге цифровизации городского хозяйства «IQ городов» с индексом 59,34 балла, опередив среднее значение индекса по РФ. Губернатор отметил, что годом ранее Севастополь занимал 47-е место в рейтинге с индексом 38,3 балла.
«Рост Севастополя в рейтинге говорит об эффективности применения в городе передовых цифровых и инженерных решений в рамках проекта «Умный город», а также о высоком результате оценки хода и эффективности цифровой трансформации горхозяйства Севастополя», —заключил он.
Напомним, правительство Севастополя выделило почти 19 млн рублей на усиление информационной безопасности города.
Ольга Сурикова