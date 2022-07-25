В Севастополе неизвестные испортили клумбу на Приморском бульваре

Горлов пригрозил отвественностью

В Севастополе неизвестные вытоптали и испортили клумбу перед Дворцом Детского и юношеского творчества. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он выложил видео, на котором видно большие участки вытоптанных и помятых цветов. Создается впечатление, что на них кто-то лежал или упал.

«За данный акт вандализма в отношении партерных цветников на Приморском бульваре предусмотрена административная ответственность», — написал Горлов.

Напомним, ранее глава горхоза Евгений Горлов сообщил, что якорную цепь на памятнику адмиралу П.С.Нахимову повредили неизвестные вандалы, однако оказалось, что ее потянул ребенок и она рассыпалась.

Ольга Сурикова