В Новом Херсонесе изменен график работы. Показ «Грифона» отменен

С 22 июня 2026 года внесены изменения в график работы музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

ℹ️ Все музеи, точки питания, кинотеатр «Одиссей» и детская площадка «Древний Рим» работают с 08:00 до 20:00 часов. Вход на территорию комплекса открыт до 19:00 часов.

Все музеи, точки питания, кинотеатр «Одиссей» и детская площадка «Древний Рим» работают с 08:00 до 20:00 часов. Вход на территорию комплекса открыт до 19:00 часов.

Все уличные мероприятия, включая бесплатный показ спектакля «Грифон» 26 июня 2026 года, отменяются до особого распоряжения.

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