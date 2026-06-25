В очереди перед Крымским мостом стоит более тысячи машин

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа.



В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 798 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов, говорится в оперативной информации.

Жительница Краснодарского края Анастасия поделилась, что простояла сегодня в пробке перед мостом со стороны Крыма с 6 утра до 10:30, расстояние было 6 км.

Она считает, что в долгом времени ожидания досмотра виноваты те, кто объезжают всех справа и «внаглую лезут потом влево».

«Стоило подъехать к пропускному пункту, где уже возможности им залезть не было ( когда уже все возможные влезли), все пошло очень быстро! Досмотр занимает буквально 2 минуты , очень много ребят, очень оперативно работают (спасибо им)

По этому если вы порядочный человек— стоять придется очень долго, если нет, то обходя всех справа, вы доберетесь, наверное, в 2 раза быстрее. Кстати, почему-то ДПС на обочечников не реагирует от слова совсем, даже наоборот регулировщик перекрестка в приоритете пропускал их вперед», — рассказала Анастасия.