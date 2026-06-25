ЛДПР предложила ежегодно индексировать пенсии и пособия минимум на 20%

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить ежегодную индексацию пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников на уровне не менее 20%. Как отметил Лидер партии, реализация меры позволит обеспечить пожилым людям достойную сытую старость, улучшить финансовое положение семей с детьми и гарантирует реальный рост заработных плат учителям, врачам и других специалистам социально значимых профессий.
«Первым делом — покончим с обманом, никаких больше „рисованных уровней инфляции“, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью людей. Мы изменим сам принцип индексации пенсий, пособий и зарплат бюджетников — честно, открыто, по справедливости. Государство должно не на словах, а на деле заботиться о тех, кто особенно уязвим: о пенсионерах, семьях с детьми, работниках школ и больниц. Их доходы должны вырасти — и не символически, а ощутимо, минимум на 20 %», – сказал Леонид Слуцкий.
Об этом Председатель ЛДПР заявил 23 июня 2026 года на XXXVIII-м съезде ЛДПР. Как отметил Слуцкий данное предложение вошло в предвыборную программу партии «100 дней преобразования России».
Координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев подчеркнул важность данной инициативы, потому что напрямую затрагивает главный вопрос — реальную покупательную способность людей и устойчивость социального доверия.
«Отсюда проистекает простая, но ключевая логика: если пенсии, пособия и зарплаты бюджетников не растут сопоставимо с фактической стоимостью жизни, то любые формальные показатели экономического роста перестают восприниматься обществом как реальные. Поэтому сама постановка задачи об ежегодной индексации минимум на 20% — это формат зафиксировать приоритет государства, тут без сомнения стоит отметить, что социальная защита не должна отставать от экономической динамики. Особенно важно, что речь идёт о самых уязвимых категориях — пенсионерах, семьях с детьми, работниках образования и здравоохранения. Для людей стабильность доходов — это не что-то там на далекую перспективу , а вопрос качества жизни здесь и сейчас. И в этом смысле инициатива встраивается в планомерную логику программы «100 дней преобразования России»: показать, что социально значимые изменения могут запускаться быстро, без многолетнего ожидания, если есть политическая воля и понятный механизм исполнения. Поэтому по сути это не просто предложение об индексации — это заявление о необходимости пересборки приоритетов социальной политики в сторону большей открытости и ощутимого результата для наших людей», —прокомментировал Журавлев.