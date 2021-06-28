Уровень заболеваемости коронавирусом в Севастополе вырос на 70%

Вместе с тем растет и среднесуточный показатель вакцинированных

За последнюю неделю уровень выявленных случаев коронавируса возрос на 70% и составил 676 человек, при этом месячный прирост находится на уровне 70-80%.

Такие данные сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя озвучил вице-губернатор Александр Кулагин.

«Свободный коечный фонд составляет 12%, всего развернуто 667 коек, в Изумруде развернуто 114 коек. Заполняемость идет достаточно активно, 22 человека находятся в интенсивной терапии, один их них на искусственной вентиляции легких. В стационарах находится 261 человек против 227 ранее», — пояснил Кулагин.

Глава города Михаил Развожаев поручил до конца недели снова организовать ковидный госпиталь на базе горбольницы №9.

По словам главы горздрава Виталия Денисова, ежедневный показатель вакцинированных по будням составляет 1200 человек, ранее этот показатель был на уровне 500 человек в день.

Напомним, в Севастополе работает 29 пунктов вакцинации в разных районах города.

Ранее «Севкор» провел собственное исследование, выяснив мотивы севастопольцев вакцинироваться, примечательно, что забота о собственном здоровье не является основной.

Глава города Михаил Развожаев на минувшей неделе заявил о недовольстве темпами вакцинации и призвал увеличить среднесуточный показатель до 2 тыс человек.

Ранее он анонсировал возможность введения обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг.

Также с 16 июля в севастопольские отели смогут заселиться лишь туристы, имеющие сертификат о вакцинации.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя