Чтоб не сдохнуть: Севастопольцы рассказали, зачем вакцинируются

В Севастополе как ни странно преобладают сторонники вакцинации

Служебная необходимость, жизненные обстоятельства и любовь к президенту – горожане рассказали «Севкору» зачем прививаются.

В городе в последнее время стремительно растет число выявленных случаев коронавируса, правительство вынуждено пойти на ужесточение ограничительных мер. Губернатор Михаил Развожаев говорит о недостаточном количестве числа вакцинированных в день и настаивает, чтобы этот показатель увеличился с 700 до 2000 человек ежедневно. Только так к сентябрю мы получим иммунизированную прослойку населения в 60%.

Для некоторых категорий граждан вакцинация может стать принудительной. Крым уже пошел по этому пути. Речь идет о работниках сферы услуг. Уже с 16 июля заехать в севастопольские гостиницы, дома отдыха и пансионаты можно будет только по сертификату о вакцинации.

Для того, чтобы на конкретных примерах разобраться, хотят ли горожане вакцинироваться и, если да, то какова их мотивация корреспондент «Севкора» отправился на площадь Нахимова, где расположен центральный пункт вакцинации.

Очереди здесь нет, но всегда стоит несколько человек, желающих вакцинироваться. По словам медиков, пункт работает с 10 до 18 часов, вакцинация проходит только спутником без перерыва на обед, в день здесь вакцинируется порядка 200 человек.

Пользуюсь случаем «Севкор» пообщался с людьми, пришедшими делать прививку. Как выяснилось, большинство из них вакцинируются не из-за того, что заботятся о своем здоровье, а по необходимости.

«Мне нужно ложиться на операцию с ребенком, если ты вакцинировался, то меньше геморроя со всеми справками, гораздо меньше беготни», — рассказала Надежда.

А вот ее сосед по очереди Виктор был очень эмоционален: «Чтоб не сдохнуть. Я сам из Воронежа, тут живу относительно недавно, у меня там умерло много людей – друг умер, у моего племянника теща умерла. Тем более возраст, уже седьмой десяток».

Пожилой мужчина рядом с Виктором исключительно практичен, он едет в Санкт-Петербург и считает, что с сертификатом о вакцинации ему будет проще передвигаться по городу.

Военный по имени Виталий уже сделал прививку, потому что командование приказало. Его коллега также военный, встреченный нами по дороге на Приморский бульвар, также отметил, что прививку сделал из-за службы.

А вот экскурсовод, продающая туры по Крыму на Приморском бульваре Ирина принципиальный противник вакцинации. Говорит не будет делать даже под угрозой лишиться работы, ведь она как раз занята в сфере услуг: «Принципиально не хочу, даже если всю сферу услуг заставят вакцинироваться до последнего не буду».

Зато пенсионеры, встреченные нами, как один, уже вакцинировались, потому что доверяют правительству и президенту.

«Что приказало правительство, то мы и делаем. Нам достаточно того, что Путин сказал надо», — рапортовала Галина Ивановна.

Спортсменка, занимающаяся ветеранским спортом, а именно плаваньем Зинаида Васильевна несмотря на свои 82 года регулярно ездит на соревнования, поэтому привилась в первых рядах: «Я прививалась, когда прививали всех учителей, так как я педагог на пенсии, преподаватель английского языка. Я езжу туда-сюда, поэтому мне просто необходимо было сделать эту прививку. Конечно, глупцы те, которые не вакцинируются, они поступают в ущерб своему здоровью и нашему».

Молодежь не столь однородна в отношении к вакцинации. Так, фотограф Ольга уверена, что вакцина опасна для здоровья: «В этой вакцине содержатся тяжелые металлы, это очень вредно для организма, никто не знает о долгосрочных последствиях вакцинирования».

А вот член молодежного парламента Дмитрий наоборот ратует за вакцинацию: «В ноябре я переболел коронавирусом, тем не менее, в ближайшее время планирую привиться. Давным-давно всем медицинским сообществом доказано, что прививки – единственный способ остановить эпидемию».

Очень точный и пронзительный пост о вакцинации написала уроженка Севастополя Тамара, живущая теперь в Хельсинки: «В Финляндии на сегодняшний день, привили 53.6% населения. Заболеваемость снизилась до 1-3 случаев на 100 тыс жителей. Ограничения в очередной раз ослабили: кафе и рестораны работают дольше, снят запрет на проведение массовых мероприятий и соблюдение безопасной дистанции …Тут, к слову, никто никого не принуждал — большинство людей, наоборот, очень ждали, когда же придёт их черёд. Но я, наверное, не понимаю — ведь «это другое». И да, люди теперь магнитят все предметы похлеще МР-томографа, у некоторых уже выросла вторая голова, подключаются ко всем вышкам 5G, к Microsoft Teams подключаются даже без компьютера, дети, наверное, сразу бы родились с аутизмом, но, как известно, после прививок дети не рождаются, так что и диагноза больше такого, видимо, не будет».

Резюмируя, можем сказать, что часть нашего общества снова погружается в средневековое мракобесие считая, что вакцинация приведет к бесплодию, аутизму или чему похуже. Есть и теория всемирного заговора, что вакцинация – это способ чипирования людей и собственно ради этого и был искусственного запущен коронавирус. А ведь в школе на уроках биологии всем рассказывали, что только вакцинация помогла победить такие страшные болезни как черная оспа, холера, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь и гепатит В. Именно вакцинация снизила смертность детей до года в России с 300 человек на тысячу населения в 1900 году до 4 в 2021, то есть в 75 раз.

Примечательно и то, что севастопольские пенсионеры гораздо ответственнее относятся к своему здоровья, видимо, суровое послевоенное детство научило их ценить самое главное, что природа дала человеку – жизнь и здоровье.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский