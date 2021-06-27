Где в Севастополе можно вакцинироваться от COVID-19

Вакцины в городе хватит на всех желающих

Несмотря на ранее поступающую информацию о том, что в некоторых пунктах вакцинации периодически заканчивается вакцина, в горздраве «Севкор» заверили, что она поступает по графику и ее достаточно.

Правда, в ведомстве уточнили, что «в связи с устойчиво жаркой погодой и необходимостью соблюдения «холодовой цепи», безопасных условий доставки, транспортировки и хранения вакцины, а также в связи со значительным увеличением количества желающих пройти вакцинацию возможны временные (до двух часов) перерывы в работе отдельных пунктов вакцинации» и попросили горожан отнестись к этим неудобствам с пониманием.

Всего в городе работает 29 пунктов вакцинации по следующим адресам:

— Горбольница № 1 им. Н.И. Пирогова (поликлиника № 1 — улица Адмирала Октябрьского, 19, кабинеты №№ 102, 107 и 223; поликлиника № 2 — улица Ерошенко, 11, кабинет № 305а; поликлиника № 3 — улица Бориса Михайлова, 4, кабинеты №№ 220, 222; поликлиника № 4 — улица Супруна, 19, кабинеты №№ 119 и 223, улица Силаева, 3, кабинеты №№ 1а и 24; поликлиника № 5 — площадь Геннериха, 1, кабинеты №№ 215 и 221, улица Будищева, 9, кабинеты №№ 5 и 8; амбулатория общей практики и семейной медицины — улица Шевченко, 3, кабинет № 6).

— Горбольница № 4 (поликлиника — улица Леваневского, 25, кабинеты №№ 102 и 103, амбулатория п. Кача; амбулатория с. Верхнесадовое; амбулатория п. Солнечный; амбулатория с. Осипенко; ФАП с. Вишнёвое; ФАП с. Андреевка; ФАП с. Дальнее; ФАП с. Поворотное; ФАП с. Фронтовое).

— Горбольница № 9 (поликлиника в Балаклаве — улица Мира, 5, кабинеты №№ 107 и 215; поликлиника в Инкермане — улица Умрихина, 16, кабинеты №№ 118 и 218, амбулатория с. Орлиное; амбулатория с. Терновка; амбулатория п. Сахарная головка.).

— Мобильные пункты вакцинации (площадь Нахимова; площадка возле ТЦ «Муссон»; площадка возле ТЦ «Апельсин»; площадка возле ТЦ SeaMall; площадь Захарова; внутри ТЦ «Муссон»; внутри ТЦ «SeaMall»; музей-заповедник «Херсонес Таврический»).

По информации правительства города, на сегодня вакцинировалось 79 985 севастопольцев, из них 65 228 привились вторым компонентом.

Ранее «Севкор» провел собственное исследование, выяснив мотивы севастопольцев вакцинироваться, примечательно, что забота о собственном здоровье не является основной.

Глава города Михаил Развожаев на минувшей неделе заявил о недовольстве темпами вакцинации и призвал увеличить среднесуточный показатель до 2 тыс человек.

Ранее он анонсировал возможность введения обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг.

Также с 16 июля в севастопольские отели смогут заселиться лишь туристы, имеющие сертификат о вакцинации.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский