Балаклава становится центром наркоторговли

Там снова задержан мужчина с наркотиками

В Севастополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении синтетического наркотика.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы по Балаклавскому району задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконных операциях с наркотиками.

Установлено, что подозреваемый с помощью сети интернет выяснил местоположение тайника с закладкой, расположенного в одном из лесных массивов пригорода.

Когда мужчина забрал свёрток и намеревался скрыться, его обнаружили и задержали сотрудники полиции. Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что содержимое свёртка является наркотическим средством –метадоном. Задержанный пояснил, что приобрёл наркотики и хранил для личного употребления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в среду, 23 июня, в лесополосе под Балаклавой севастопольские полицейские задержали сорокалетнего мужчину, находящего в состоянии наркотического опьянения.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pixabay.com