Развожаев не доволен уборкой мусора

Во всем виноваты СНТ, застройщики и туристы

Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев в очередной раз на аппаратном совещании дал коммунальщиками две недели на устранение проблем с мусором.

«С чем связано концептуальное противоречие, что у нас бывает по несколько дней некоторые контейнерные площадки, не убираются, вы пришли к пониманию, что происходит? Подрядчик у нас есть — серьезный, все отторговано, контракты заключены, все правила написаны, почему не убирают мусор? В чем проблема?» — раздраженно спросил у своего заместителя Николая Жигулина градоначальник.

Профильный зам рассказал, что его подчиненные постоянно отрабатывают все «точки притяжения» в ручном режиме, однако, отметил, что в некоторых случаях жители сами сваливают мусор вокруг контейнерных площадок, а не в специально предназначенные для этого контейнеры.

«Есть проблемы точечные, где-то, например, тоже население, стоят пустые контейнеры, вокруг заваленные мусором, а контейнеры пустые. Подъезжает машина – выгружается, прямо непосредственно на площадку, не выбрасывая в контейнер», — рассказал Жигулин.

Такое оправдание зама вызвало недоумение у губернатора Севастополя.

«Пустые контейнеры, а раскидывают вокруг что ли. Что это такое? Это новый вид диверсии? Коммунальной?» — возмутился Развожаев.

Жигулин пояснил, что нарушителям лень дойти до контейнера и проще выбрасывать мусор прямо из багажника. Также в число нарушителей заместитель губернатора включил недобросовестные подрядные организации, работающие на ремонтах и стройках, приезжих туристов, а также около десятка СНТ.

«У нас еще зафиксировано, прямо скажу, больше десятка СНТ, которые заключили договор на фактический вывоз. Заказывают один вывоз в месяц и, якобы на 300 участков этого достаточно», — рассказал Жигулин, при этом добавив, что по таким товариществам ведется работа совместно с городской прокуратурой. Однако, такие причины, возникающих проблем с мусором губернатора не удовлетворили.

— Ну хорошо – это СНТ, а вот в центре города, что изменилось? — спросил он.

— В центре города? В центре города по большому счету ничего не изменилось! — пояснил Жигулин.

После доклада своего зама губернатор подчеркнул, что ситуация с мусором остается неудовлетворительной и ее надо решить в течении ближайших двух недель.

Напомним, общественная организация «Офицерский корпус Севастополя» под руководством Валерия Стрюкова в течении мая в рамках мониторинга качества работы коммунальных служб в Нахимовском районе отметила отсутствие позитивной динамики в решении вопросов с вывозом мусора.

Дмитрий Островский

Фото: Андрей Вознесенский