До середины июля в севастопольские отели можно будет заселиться по ПЦР

С 16 июля заезд станет возможен только по сертификату о вакцинации или справке о наличии антител

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предоставил туристам возможность заезжать в отели и другие места размещения города по ПЦР-тестам до 16 июля с учетом того, что многие к этому времени просто не смогут успеть вакцинироваться вторым компонентом.

Однако, начиная с 16 июля заехать в отели можно будет только по сертификату о вакцинации, справке о наличии антител, а также справке о наличии противопоказаний против вакцинации.

Ранее губернатор предложил ввести заезд по сертификатам о вакцинации уже с 28 июня.

Напомним, ситуация с распространением коронавируса в Севастополе ухудшается с каждым днем.

Дарья Тимофеева

Фото: сайт отеля «Аквамарин»