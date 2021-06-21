Развожаев хочет поднять уровень вакцинации до двух тысяч человек в день

К сентябрю не успеем сформировать коллективный иммунитет

Севастополь может не успеть к осени достигнуть коллективного иммунитета. Такое опасение сегодня в ходе аппаратного совещания выразил губернатор города Михаил Развожаев.

Замдиректора департамента здравоохранения Анна Солдатова доложила, что сейчас в среднем в Севастополе прививается 700-800 человек в день. На утро 21 июня сделали прививку от коронавируса 74 327 человек. Второй этап вакцинации прошли 62 553 жителя региона.

«А надо, чтобы по графику создания коллективного иммунитета к 1 сентября, прививалось около 2-2,5 тысяч человек в день. Нужно в два раза увеличить количество вакцинирующихся», — заявил глава города.

Он призвал глав департаментов активизировать работу по разъяснению информации в трудовых коллективах. Развожаев подчеркнул, что в случае большей активности граждан в вопросе вакцинации, новой волны заболеваемости коронавирусом и введения ограничений для работы ресторанного развлекательного сектора удалось бы избежать. При этом он не исключил тот фактор, что в наш город каждый день прибывает большое количество туристов.

Напомним, ранее в Севастополе предлагалось ввести обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.

Ольга Сурикова