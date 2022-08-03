Солнечный: приличный пляж в черте города

Начало последнего месяца лета – явный признак того, что пора бы уже выбраться на пляж, если вы там еще не были.

Если вас пугают огромные пробки на выезде и въезде в город, тогда задумайтесь о посещении пляжа Солнечный.

Здесь довольно чисто, территория пляжа ухоженная. Есть раздевалки, душевые, шезлонги и навесы.

Главная проблема пляжа – отсутствие нормальных стационарных туалетов, вместо них установлены биотуалеты. Проблема с туалетами связана с отсутствием сетей канализования на пляже.

На пляже оборудован пандус для спуска в воду маломобильных групп населения, правда, он частично завален галькой и водорослями.

Есть на пляже спасатели и медпункт.

Приятным бонусом для отдыхающих на пляже станет его расположение в непосредственной близости от парка Ахматовой, где ежедневно проходят разнообразные развлекательные мероприятия.

Основной недостаток пляжа — отсутствие полноценной парковки, так что будьте готовы, что парковаться вам придется в окрестных дворах.

Ранее «Севкор» уже проинспектировал ряд городских пляжей: пляж парка Победы и Омегу, Учкуевку, пляж отеля «Аквамарин», пляж Песочный.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина