В Севастополе стартовал пляжный сезон (фоторепортаж)

С сегодняшнего дня в Севастополе официально стартует пляжный сезон. Хотя де-факто он стартовал еще несколько недель назад, ведь несмотря на прохладную весну, температура воды в акватории Севастополя уже достигла 21 °C, что вполне комфортно для купания.

В первый день официального пляжного сезона «Севкор» решил проинспектировать пляжи города и начать с двух самых популярных: парка Победы и Омеги.

Согласно ГОСТ Р 55698-2013, определяющему требования к содержанию пляжей, на них должны быть созданы спасательные и медицинские службы, а также оборудованы туалеты, раздевалки, душевые и фонтанчики с питьевой водой.

Скажем сразу, пляж парка Победы по качеству благоустройства и общему состоянию разительно контрастирует с Омегой.

Главное преимущество первого – проведенная в прошлом году реконструкция набережной. Аккуратно и, что удивительно, качественно уложенная плитка, перголы, современная детская площадка, разнообразные зоны отдыха создают все условия для комфортного отдыха горожан.

Удивительно, но даже фасады размещенных здесь заведений общепита выдержаны в примерно одном стиле. Поражает и чистота территории, по отзывам посетителей, даже уборные содержатся идеально.

С чем не повезло набережной пляжа парка Победы, так это с озеленением. Многие деревья, высаженные здесь совсем недавно, уже погибли, хотя обустроена система полива. Засохшие деревья, конечно, портят общее впечатление от набережной.

Со спасателями и раздевалками на пляже все в порядке, как и с туалетами. А вот душевые до сих пор не работают, о чем красноречиво свидетельствуют оградительные ленты.

Еще одна проблема – это инвалидный пандус. Он установлен под таким наклоном, что спуск в воду по нему маломобильных граждан представляется весьма затруднительным.

Жалуются посетители и на то, что галька, завезенная сюда при реконструкции, не была выравнена как следует, в результате чего зайти в воду не вполне комфортно и обычным людям.

Большой недостаток пляжа – недостаточная вместимость парковки, да и сама парковка находится в процессе обустройства, равно как и тротуары, по которым отдыхающие идут на пляж.

Фонтанчиков либо баков с питьевой водой на пляже обнаружено не было, хотя, возможно, плохо искали.

Если пляж парка Победы несмотря на недочеты можно смело назвать образцово показательным, с пляжем Омега ситуация не столь радужна, хотя формально большинство требований ГОСТа за исключением пресловутых фонтанчиков с питьевой водой выполнены.

На пляже в избытке установлены раздевалки и даже есть две работающие душевые кабины, но, чтобы добраться до них, нужно пройти весь пляж, а это ни много ни мало 700 м, хотя согласно ГОСТу душевые, равно как и туалеты, должны располагаться не более чем в 100 м друг от друга.

С туалетом на пляже аналогичная ситуация: он один на весь пляж в самом конце набережной и то речь идет о биотуалете, хотя рядом с душевыми есть стационарный туалет, но, по словам отдыхающих, он закрыт.

Зато визуально пандус для инвалидов более приспособлен для спуска в воду маломобильных групп, чем аналогичное сооружение в парке Победы.

Особая проблема пляжа – это обилие водорослей, ими буквально устлана вся прибрежная зона. Наверное, оператору стоит предпринять определенные шаги для ее решения.

Со спасателями и медиками на пляже, вроде бы, все в порядке, люди на вышках с кругами присутствуют в достаточном количестве, бродящим по пляжу был замечен и сотрудник медпункта.

В общем, отдыхать этим летом на пляже Омега будет безопасно, но не вполне комфортно. Выбирая между Омегой и парком Победы, настоятельно рекомендуем последний. Там все же и почище, и поприличней.

«Севкор» же планирует и дальше продолжить инспекцию севастопольских пляжей.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина