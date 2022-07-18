«Севкор» проинспектировал пляж Учкуевка

На пляже Учкуевка, расположенном на Северной стороне, в этом году сменился оператор. Новый решил демонтировать клумбы, украшавшие ранее пляж, а также ввести другие новаторства в сфере благоустройства.

В итоге в СМИ и в соцсетях разгорелась жаркая дискуссия о том, справляется ли новый оператор и во что превратился пляж под его управлением. Оценки разнятся – от полной катастрофы до идеального пляжа.

В деталях разбирался корреспондент «Севкора».

По итогу на пляже удалось обнаружить одну работающую душевую, которая установлена довольно криво, а грязная вода стекает просто в море, плюс идущие мимом люди вынуждена как-то перебираться через сток.

В начале пляжа расположено 4 биотуалета, хотя по нормативам они должны располагаться через каждые 100 метров.

«Севкору» даже удалось обнаружить один фонтанчик для питьевой воды, есть спасательные посты вместе с самими спасателями, довольно много раздевалок и навесов.

А вот с доступной средой на пляже явный провал – пандус как-то явно неприспособлен для спуска инвалидов, много перекопанного и разбитого асфальта, подъемы от моря к набережной просто заложены мешками с песком.

По всему берегу много не убранных водорослей.

Есть вопросы к работающим тут детским аттракционам, в частности, батутам – некоторые из них не закреплены грузами.

Правда, в начале пляжа оператор обустроил видовую площадку, даже снабдив ее светящимися декорациями, но дальше руки не дошли, хотя сезон уже заканчивается.

К слову, теперь вместо благоустроенной клумбы красуется старый убитый запорожец, капот которого переделан в мангал и почему-то украшенный красноярские номера.

Дарья Тимофеева, Анастасия Ильина

Фото: Анастасия Ильина