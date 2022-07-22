Песочный пляж: относительно чисто и удобно с детьми

«Севкор» продолжает инспекцию городских пляжей, благо сезон отпусков в самом разгаре.

В этот раз наш корреспондент отправился на самый популярный пляж у севастопольских родителей – Песочный. Здесь удобный заход в воду, при этом очень долго сохраняется небольшая глубина. Именно эта особенность, напоминающая знаменитые евпаторийские пляжи, и сделал его популярным для туристов и горожан, отдыхающих с маленькими детьми.

Если говорить о самом пляже, то он содержится в относительной чистоте: гор мусора и водорослей «Севкор» здесь не обнаружил.

На пляже есть работающие душевые, и даже душевая для маломобильных групп населения, и раздевалки. Есть стационарные туалеты, а также туалет для инвалидов.

Большой плюс – это инвалидный пандус, по которому действительно реально спуститься в воду. Такое на севастопольских пляжах встретишь не часто. К слову, им охотно пользуются и просто пожилые люди, чтобы зайти в воду.

На пляже даже огорожена прибрежная зона, специально предназначенная для купания маленьких детей.

На пляже работает медпункт и спасательная служба, оборудованы навесы. В достоинства оператора запишем и то, что душевые, раздевалки, навесы, спасательные вышки и даже пляжное кафе выдержаны в одном стиле.

В общем, пляж выглядит довольно ухожено и оборудован всем необходимым.

Ранее «Севкор» уже проинспектировал ряд городских пляжей: пляж парка Победы и Омегу, Учкуевку, пляж отеля «Аквамарин».

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина