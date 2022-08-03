Ради Байк-шоу изменят схему движения

Для въезда на парковку (44.529811, 33.655737) в районе «Дома лесника» вместо двух полос для движения в сторону Севастополя будут организованы две полосы в сторону Ялты.

На период 5 — 9 августа от поворота на с. Хмельницкое до поворота на с. Морозовка вводится временное ограничение скорости до 50 км/ч. Также там запрещена остановка и стоянка. Будут работать эвакуаторы.

Кроме того, с 20:00 5 августа до 18:00 7 августа на площади Нахимова запрещена остановка и стоянка, кроме автомобилей оперативных и экстренных служб и участников мероприятия.

Вводятся временные ограничения движения всех видов транспортных средств по маршруту: автодорога Ялта — Севастополь – автодорога Севастополь — Инкерман – автодорога подъезд к Максимовой даче – автодорога обход Севастополя – Ялта — Севастополь – ул. Генерала Мельника – ул. Багрия – ул. Брестская – ул. Героев Севастополя – Троллейбусный спуск – ул. Ленина – пл. Нахимова. Сделано это для движения колонны участников шоу, старт которого запланировано на 11:00 7 августа.

Напомним, 6-7 августа в Севастополе пройдет байк-шоу «Русский лес».