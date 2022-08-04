В Керчи разыскивают осквернителей Вечного огня

Неизвестные несколько дней оскверняли Вечный огонь в Керчи: танцевали на нем, сожгли венок и пластиковые бутылки, а также оторвали от мемориала буквы и бросили в огонь. Видео ночного вандализма появилось в сети.

По данному факту Следкомом и прокуратурой Крыма организована процессуальная проверка.

«В результате расплавленный пластик залил горелку и основание памятника, причем, по словам сотрудников администрации, это не первый подобный инцидент за последнее время. Более того, были сорваны буквы с надписи монумента и также брошены в огонь», — сообщается пресс-службой ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Также добавляется, что правоохранительным органам, которые подключились к этому делу, предстоит установить личности вандалов и дать правовую принципиальную оценку их поступкам.

Напомним, в сентябре прошлого года в Севастополе задержали подростков, прикуривших от Вечного огня. Свой поступок они сняли на видео и выложили в сеть. Это позволило быстро установить их личности, в качестве наказания они убирали территории вокруг оскверненного ими Мемориала.

Ольга Сурикова

Фото: Администрация Керчи