Пляж «Аквамарина»: бесплатный и ухоженный

Плюсы и минусы еще одной летней зоны отдыха

В Севастополе рядом с городским пляжем парка Победы есть еще несколько пляжных зон при отеле «Аквамарин». Самый большой из них является как бы и муниципальным, и гостиничным.

Вход на него бесплатный, он имеет хорошую качественную инфраструктуру, но при желании можно воспользоваться и платными услугами: арендовать шезлонг, зонтик, столик или альтанку, в которой можно шторками закрыться от других людей.

Берег здесь покрыт песком, что особенно удобно для отдыхающих с детьми, дно и заход — галькой. По территории пляжа проложены деревянные дорожки. В центре расположен летний бар, где можно посидеть компанией еще и в креслах-мешках. Есть детская зона под навесом, в этом году там появились новые качели-гамаки.

В нескольких местах установлены душевые, раздевалки, даже с большим зеркалом. Есть спасательный и медицинский пункт. Туалет рядом, примыкающий к гостиничному комплексу. Для проживающих там бесплатно, для остальных — 30 рублей. Нежелающие платить, могут сходить в бесплатный в парке Победы. Но идти не так уж и близко.

Корреспондент «Севкора» заглянул на пляж воскресным вечером. Публика здесь поредела и несколько сменилась, преимущественно в сторону взрослых отдыхающих. Но сама зона отдыха не опустела.

Было видно, что к концу дня зона отдыха не наполнилась мусором. Картину портили только не убранные до конца водоросли. Но на этой части заводи при малейшем шторме их сразу намывается к берегу огромное количество. И он сразу выглядит неприятно.

Оператор пляжа нашел выход из такой ситуации: на воду спущены понтоны, с которых можно прыгать сразу в чистое море.

Отдельно отметим вопрос с парковкой. В выходные дни и ближе к вечеру все возможные парковочные места в самом парке заняты. Наспех организованная на грунтовке парковка в парке заполняется очень быстро.

Ситуация усугубилась после введения платной парковки возле отеля, рядом с остановкой общественного транспорта. Желающих оставить там машину за деньги практически нет, зато теперь забиты все обочины по дороге от ЧВВМУ к отелю.

Отметим, что «Аквамарин» сумел отгородить себе еще два пляжа, на которые бесплатно и без пропуска уже не попасть. В прошлые годы неоднократно выписывались предписания об обеспечении свободного доступа для всех желающих, но сразу после спада общественного резонанса на входе появлялся замок.

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Ольга Сурикова

Фото: sevkor.ru