Севастопольскому аквариуму отказали в аренде помещений ИнБЮМа без торгов

Севастопольский Аквариум-музей не сможет без торгов арендовать помещения Института биологии южных морей для размещения своей коллекции морских обитателей. Об этом рассказали в пресс-службе ИНБЮМа со ссылкой на разъяснения Министерства науки и высшего образования России, говорится в сюжете Первого Севастопольского.

В Миннауки пояснили, что для другой процедуры нет оснований. Заключить договор аренды на помещение между компанией «Торговый дом «Гесс и Ко» и ИнБЮМ можно через процедуру аукциона.

«Принимая во внимание, что прекращение нынешних арендных отношений может привести к утрате ценной ихтиологической коллекции, расположенной в аквариуме, Министерство науки и высшего образования и Институт биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН выражают уверенность, что руководство общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гесс и Ко» примет активное участие в торгах, тем самым продемонстрировав готовность продолжать многолетнее партнерство, главная цель которого – сохранение жизни уникальных морских обитателей и дальнейшее развитие старейшего публичного аквариума России», — сказано в официальном письме к администрации ИнБЮМ, сообщили в пресс-службе института.

Напомним, в декабре 2022-го года в Севастополе началась шумиха с вовлечением городских властей в историю с арендой помещения Севастопольским аквариумом. Тогда владелец помещения Институт биологии южных морей потребовал освободить его из-за истекшего срока аренды. Позднее городской Арбитражный суд отказал ИНБЮМу в этом, но постановил взыскать с компании «Торговый дом «Гесс и Ко» задолженность в 800 тысяч рублей за аренду помещений.

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Ольга Сурикова