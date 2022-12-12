Развожаев поручил разобраться, что мешает Аквариуму подать документы на аренду

В Севастополе в течение недели планируется организовать встречу руководства Института Биологии Южных морей и арендатора у них помещений — Аквариума. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя 12 декабря.

Вице-губернатор Игорь Михееев сообщил, что на эту неделю запланировал очную ставку двух сторон, пока он провел встречу с представителями ИнБЮМа.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил не затягивать с подписанием договора аренды и разобраться, какие стороны готовят документы.

«Готов вместе с министерством соответствующее обращение сделать, главное понять, что мешает арендатору подготовить пакет документов и перейти в нормальные правовые отношения», — подчеркнул Развожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Севастопольский «Аквариум» оказался на грани выселения, собственник помещения Институт Биологии южных морей требовал погасить долги по аренде, которая закончилась 9 декабря.

Ольга Сурикова