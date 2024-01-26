Севастопольские студенты могут получить грант на обучение в одном из самых престижных вузов страны

ЛДПР объявляет о старте Всероссийского конкурса имени Жириновского на получение гранта для студентов.

Севастопольское отделение ЛДПР сообщает о том, что стартует Всероссийский конкурс имени Владимира Жириновского на получение гранта для обучения в Университете Мировых Цивилизаций. Это уникальный конкурс, который позволит получить в дальнейшем образование в престижном вузе Москвы.

Это шанс для талантливых выпускников получить качественное образование совершенно бесплатно.

В данном конкурсе вы можете проявить себя в различных областях: IT-сфера, реклама и PR, международные отношения, право, экономика, дизайн и государственная служба.

Конкурс предоставляет не только учебу, но и возможность пройти стажировку в Государственной Думе, общение с политическими лидерами и возможность реализовать собственные идеи.

Присоединяйтесь к этой уникальной возможности и не упустите свой шанс на яркое будущее.

Подать заявку на участие можно на сайте: https://olimp.ldpr.ru.

Кристина Ветер