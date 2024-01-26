В Севастополе компания молодых рецидивистов пыталась угнать ВАЗ

Момент попытки угона зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Компания молодых людей, среди которых был и 16-летний парень, проезжала мимо припаркованных «Жигулей» с незакрытой дверью, и не проехала мимо. Они попытались запустить двигатель. В этот момент 55-летний сторож музыкальной школы заметил незнакомцев рядом со своей машиной и поспешил на парковку. Один из парней ударил его, сбив с ног, а затем вся компания скрылись.

Двое из задержанных уже имели судимости за нарушение ПДД и за кражу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Ольга Сурикова