Погибли около 800 обитателей севастопольского музея-аквариума из-за непогоды,

сообщил директор музея Юрий Кравцов.

Вечером 26 ноября шторм снес вентиляционную систему на крыше, в пробоину хлынул поток. С каждым ударом волн в помещение поступало около трех кубометров воды.

Сотрудники сразу начали спасать рыб, откачать воду своими силами не удалось. Привлекли сотрудников Водоканала. Из строя вышло оборудование. Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия.

Чуть позже изданию ForPost уточнили, что ситуация оказалась менее болезненной, чем казалась изначально — погибло до двух сотен животных, в основном пресноводных.