Развожаев: требования ИнБЮМ к «Аквариуму» законны

Севастопольский «Аквариуме» оказался на грани выселения, собственник помещения Институт Биологии южных морей требует погасить долги по аренде. Ситуацию прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.

Севастопольский аквариум, старейший в России и Европе, должен к выходным освободить помещения — 9 декабря заканчивается 25-летний договор аренды. ИНБЮМ требует задолженность в размере 6,5 млн. +неустойку. Сейчас «Аквариум» и ИнБЮМ находятся в состоянии судебной тяжбы.

Губернатор подтвердил, что здание административно-лабораторного корпуса с пристройкой, в котором находится «Аквариум», передано в 2016 году передано в федеральную собственность и закреплено на праве оперативного управления за ФИЦ ИнБЮМ.

«ФИЦ ИнБЮМ действительно требует, чтобы арендатор съехал, так как договор аренды закончился. Более того — у двух субъектов идет судебная тяжба, связанная с деньгами. ФИЦ ИнБЮМ считает, что арендатор не выполнил свои обязательства и требует возместить ущерб», — написал Развожаев в своем Telegram.

Он подчеркнул, что юридически требования ИнБЮМ законны. При этом поручил Севприроднадзору и юристам правительства встретиться с двумя сторонами этого конфликта и доложить ему о ситуации.

«Безусловно, в этой ситуации должен быть найден компромисс и человеческое решение, чтобы ценная коллекция экземпляров морской фауны и флоры не пострадали», — считает губернатор.

Ольга Сурикова