Севастопольские школы вошли в рейтинг лучших российских школ

Пятый год подряд севастопольская школа №3 с углубленным изучением английского языка входит в рейтинг лучших российских школ среди севастопольских.

Рейтинг подготовило агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

«Севкор» пообщался с директором школы Анжеллой Евгущенко и выяснил, в чем секрет такой успешности.

По словам директора, рейтинг школ определялся согласно конкурентоспособности.

«Несмотря на то, что существует большая конкуренция при поступлении в вузы нашей страны, выпускникам нашей школы удается стать студентами таких известных вузов как МГУ, МГИМО, РУДН, Университета «Высшей школы экономики» в Москве, а также Санкт-Петербурга», — рассказала Анжелла Евгущенко.

В севастопольской школе ученики получают сильную базу, благодаря чему могут учиться на английском языке в Высшей школе экономике, а стоит сказать, что деловой и экономический анлийский не из легких.

В будущем ребята становятся переводчиками, филологами, трудятся в сфере IT.

В рейтинге RAEX также на первом месте — гимназия №1 им.А.С.Пушкина, на втором — школа №3, на третьей позиции — Севастопольский политехнический лицей. Далее следуют Билингвальная гимназия №2 и школа «Экотех+».

Вызывает гордость, что Севастопольские школы уверенно входят в рейтинг лучших образовательных учреждений России, что свидетельствует о высоком уровне преподавания и качественной образовательной базе в городе. Это достижение подчеркивает не только профессионализм педагогов, но и внимание к развитию образовательной среды, инновационным методам обучения и подготовке учеников к современным вызовам.

Ранее мы писали, что в этом году дневник школьника посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — важнейшей дате и для нашего Города-Героя, и для всей России.

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Кристина Ветер