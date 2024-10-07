Неизвестные в Симферополе до смерти избили участника СВО Георгия Черного

В Гагаринском парке в Симферополе произошла ужасная трагедия. Участник специальной военной операции Георгий Черный, имеющий медали «За храбрость» II степени, был жестоко избит до смерти. Его семья обращается за помощью, надеясь привлечь внимание к этому страшному инциденту.

Это ужасное событие произошло 23 сентября возле скульптуры «Три грации». По словам очевидцев, группа людей напала на Георгия, оставив его с серьезными травмами, включая перелом черепа. В течение недели, проведенной в реанимации без сознания, он, к сожалению, не смог справиться с последствиями и скончался 1 октября.

Хоронили его сегодня, 7 октября.

Георгию было всего 35 лет, и он был не только участником СВО, но также известным крымским общественником, который отдал сердце своей родине. Его награждение медалью «За храбрость» в начале сентября стало символом его мужества и преданности.

Родные Георгия отметили, что полиция до сих пор не смогла установить личности всех нападавших. Один из свидетелей рассказал, что трое злоумышленников, дождавшись скорую помощь и патруль, утверждали, что Георгий сам упал, а затем спокойно покинули место происшествия.

Семья Георгия и его друзья с надеждой ждут, что их горькая история привлечет внимание к делу и поможет восстановить справедливость.

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Кристина Ветер