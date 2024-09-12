В школы начали поступать дневники севастопольского школьника

На этой неделе в Севастополь пришла партия из 14 тысяч экземпляров. В первую очередь их раздали ребятам из начальных классов.

Дневники получат абсолютно все школьники бесплатно.

Напомним, что дневник севастопольского школьника издается с 2007 года по инициативе сенатора Екатерины Борисовны Алтабаевой.

В этом году дневник посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — важнейшей дате и для нашего Города-Героя, и для всей России.

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Анна Левина