В Севастополе снова заработал YouTube, и пользователи могут наслаждаться просмотром видео без необходимости использования VPN.

Эта новость стала особенно значимой для многих, кто привык полагаться на платформу для получения информации, развлечений и общения. Ограничения, введенные ранее, вызывали массу неудобств, и теперь, когда доступ к YouTube восстановлен, многие рады возвращению к привычному контенту.

Напомним, с 12 июля текущего года началось замедление YouTube.

По данным Ростелекома, официальная причина — технические проблемы со стороны Google в России. После начала СВО Google уже 2,5 года не обновляет оборудование в России, а по их данным — трафика стало больше, качество растет с каждым днем, и старое оборудование просто не выдерживает такие нагрузки.

Ситуацию комментировал Дмитрий Песков: РФ не планирует ограничивать доступ к YouTube.

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Кристина Ветер