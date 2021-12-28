Развожаев рассказал, почему уволил Жигулина и Богомолову

Грядут новые перестановки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 28 декабря, на пресс-конференции рассказал, почему вынужден был пойти на серьезные кадровые решения в конце года.

В частности, Правительство Севастополя покинул вице-губернатор Николай Жигулин, а его обязанности были перераспределены между другими замами, и уволена директор департамента образования Елена Богомолова.

Развожаев отметил, что он вынужден был переформатировать нынешнюю работу правительства, а от зама Николая Жигулина он ожидал большей эффективности в работе.

«Прошел год, не было никакого (результата –ред.) по ряду направлений, не хочу вдаваться в детали, скажем так, хотелось большего прогресса», — пояснил он увольнение Жигулина.

Что касается Богомоловой, то губернатор отметил, что ей пришлось работать в непростой период, но Севастополь оказывался не удел многих национальных программ и проектов.

«Есть вопросы по участию в некоторых национальных проектах, есть направления, по которым мы, к сожалению, не участвовали, а могли бы», — прокомментировал он кратко уход директора депобразования, добавив, что сейчас образовательной среде города нужна перезагрузка и новый взгляд.

Он ожидает от нового руководителя Ларисы Сулимы повышения качества образования в городе в течение ближайших трех лет.

Также губернатор напомним, что в Севастополе еще планируются новые назначения, в том числе остаются сейчас с приставками и.о. руководители департамента сельского хозяйства и потребительского рынка и ДИЗО.

Ольга Сурикова