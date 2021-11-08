В правительстве Севастополя подтвердили отставку директора ДИЗО

Сегодня, 8 ноября, в пресс-службе правительства Севастополя подтвердили отставку директора департамента по имущественным и земельным отношением Оксаны Кузнецовой.

«Да, действительно 5 числа (ноября – ред.) контракт у нее закончился. Продлен он не будет» — пояснили в пресс-службе правительства.

Напомним, 28 октября, на пленарном заседании севастопольского заксобрания доклад Оксаны Кузнецовой вызвал у народных избранников большое количество вопросов, на которые бывший директор ДИЗО не смогла ответить.

Дмитрий Островский