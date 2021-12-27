Вице-губернатор Жигулин снят с должности после снежного коллапса

Правительство покидает заместитель губернатора Николай Жигулин, курировавший блок ЖКХ.

Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Увольнение Жигулина глава города не стал комментировать, но оно совпало с трёхдневным обильным снегопадом, с последствиями которого не смогли эффективно справиться коммунальщики.

Губернатор распределил полномочия Жигулина между своими замами: блок экологии и природных ресурсов будет курировать и. о. вице-губернатора Сергей Толмачев, блок городского хозяйства и всего, что связано с этой отраслью, переходит к вице-губернатору Алексею Парикину.

Блок земельных отношений и Севреестр теперь вместо Парикина будет курировать вице-губернатор Николай Гордюшин.

Отметим, Жигулин был назначен вице-губернатором Севастополя в ноябре 2020 года. До этого с 2018 года он курировал городское хозяйство в Норильске.

С августа 2013 года по апрель 2018 года работал заместителем начальника управления, начальником Управления городского хозяйства Администрации города Норильска.

Трудовую деятельность начал в 2002 году на предприятиях Кемеровской области.

Дарья Тимофеева

Фото: заксобрание Севастополя