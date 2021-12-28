Развожаев назвал некорректными действия ГУПа «Проект развития Балаклавы» в отношении владельцев яхт

Сегодня, 28 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал действия ГУПа «Проект развития Балаклавы» в отношении владельцев яхт и катеров некорректными.

«ГУП «Проект развития Балаклавы», который управляет мариной, в настоящее время уведомил, что «все на выход» — действие не корректное», — подчеркнул губернатор.

Градоначальник рассказал, что проблемы возникли с теми владельцами катеров и яхт, которые используют свои маломерные суда для бизнеса.

Развожаев пообещал сегодня встретится с инициативной группой и обсудить место размещения этих лодок.

Ранее, заместитель губернатора Мария Литовко заявляла, что ГУП «Проект развития Балаклавы» ведет консультации индивидуально с каждым владельцем яхт.

Дмитрий Островский